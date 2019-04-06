المرأة أم الرجل؟.. هنا فئات ومناطق السعودية الأكثر استخداماً لمنصات التواصل

دراسة تحليلية لسوق خدمات الاتصالات والتقنية بالمملكة شملت10 آلاف مستخدم

احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مناطق المملكة استخداماً لشبكات التواصل، بنسبة بلغت 93.40 %، سبقتها في الصدارة منطقة تبوك بنسبة 97.10%؛ وذلك بحسب دراسة سعودية تحليلية لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكشفت هيئة الاتصالات أن 91.7% من سكان المملكة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ جاءت الفئة العمرية 20 - 24 عاماً كأكبر فئة عمرية تستخدم منصات التواصل، فيما احتلت الفئة العمرية 25 -29 عاماً المرتبة الثانية، تلتها في المرتبة الثالثة 30 - 34 عاماً.

وأبانت الدراسة التي شملت 10 آلاف فئة من المستخدمين، أن 93.20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل، مقابل 89.60 من الإناث.

