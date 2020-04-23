لجنة الحكام بالاتحاد العربي تنظم محاضرة تثقيفية للتونسي"بن ناصر"

بمشاركة 227 حكمًا .. من أجل تنوير قضاة الملاعب العرب

نظمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم محاضرة تثقيفية للحكام عبر الاتصال الهاتفي، ألقاها الحكم الدولي السابق، التونسي علي بن ناصر ضمن برامج الاتحاد التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية، وذلك بالتنسيق مع عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي خليل جلال.

وقدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، غانم بن أحمد غانم شكره وتقديره للحكم الدولي السابق "علي بن ناصرعلى المحاضرة التثقيفية القيمة التي ألقاها على 227 حكمًا عربيًا، التي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم"، مبينًا أن "هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة ومنها لجنة الحكام لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد مشكورًا".

كما شكر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي الـ 227 حكمًا على مشاركتهم في المحاضرة واهتمامهم الدائم ببرامج ودورات لجنة الحكام.