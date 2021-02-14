أمانة الرياض: انخفاض مؤشر مخالفات الاحترازات بنسبة ٥٠ % آخر 48 ساعة

أكّدت أمانة الرياض أن "التوعية" والالتزام يخفضان مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة #الرياض بنسبة ٥٠ % خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.
وبيّنت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: مخالفات الإجراءات الاحترازية التي رصدها المراقبون من 7 حتى 13 فبراير، التي سجلت في 7 فبراير 588 مخالفة؛ لترتفع في اليوم الذي تلته الى 961 مخالفة، كما سجلت في 9 فبراير 661 مخالفة و706 في 10 فبراير وسجلت في 11 فبراير 751 مخالفة وفي 12 فبراير 397 مخالفة؛ لتنخفض المخالفات في 13 فبراير إلى 369 مخالفة.أمانة الرياض الرياض
أرجعت الأمر الى "التوعية" و"الالتزام".. من 961 مخالفة في يوم واحد إلى 369
أكّدت أمانة الرياض أن "التوعية" والالتزام يخفضان مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة #الرياض بنسبة ٥٠ % خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.
وبيّنت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: مخالفات الإجراءات الاحترازية التي رصدها المراقبون من 7 حتى 13 فبراير، التي سجلت في 7 فبراير 588 مخالفة؛ لترتفع في اليوم الذي تلته الى 961 مخالفة، كما سجلت في 9 فبراير 661 مخالفة و706 في 10 فبراير وسجلت في 11 فبراير 751 مخالفة وفي 12 فبراير 397 مخالفة؛ لتنخفض المخالفات في 13 فبراير إلى 369 مخالفة.