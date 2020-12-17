جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: الدرب، والداير بني مالك، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

حالة الطقس الأرصاد

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 11:26 AM

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: الدرب، والداير بني مالك، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

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