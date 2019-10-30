افتتاح مكتب لفرع وزارة الخارجية في تبوك

للتسهيل على المستفيدين وتجنيبهم عناء السفر

وافق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على افتتاح مكتب بتبوك لتقديم الخدمات للمستفيدين تابع لوزارة الخارجية، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك للتسهيل على المستفيدين بتقديم الخدمة لهم وتجنيبهم عناء السفر.

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30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 12:04 AM

للتسهيل على المستفيدين وتجنيبهم عناء السفر

افتتاح مكتب لفرع وزارة الخارجية في تبوك

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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وافق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على افتتاح مكتب بتبوك لتقديم الخدمات للمستفيدين تابع لوزارة الخارجية، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك للتسهيل على المستفيدين بتقديم الخدمة لهم وتجنيبهم عناء السفر.

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