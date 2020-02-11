مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث أليم بالقنفذة

تزامنًا مع تركيب كاميرات نظام ساهر بطرق عدة

تسبَّب حادث أليم، وقع بين ثلاث سيارات من نوع كامري شرق القنفذة، في مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، أُم وابنَيْها، كما أُصيب الأب وطفل بإصابات متوسطة، كما أُصيب سائقا السيارتَيْن الأخريَيْن بإصابات طفيفة.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع نتيجة تجاوز خاطئ؛ ما تسبب في وقوع الحادث الأليم.

وفي سياق متصل، تزامن الحادث مع تركيب كاميرات نظام ساهر بعدد من طرق القنفذة التي سبق أن شهدت حوادث مشابهة بسبب السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.



