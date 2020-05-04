الرياض.. الإطاحة بيمني انتحل صفة "مفتش صحي" وسرق المال من صيدليتين ومركز طبي

استولى على 10 آلاف ريال وشروع بسرقة مركبة.. متهم بقضايا "نصب واحتيال"

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر.

وقال "التويجري": الموقوف ثبت تورطه بانتحال صفة "مُفتش صحي" ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي "البطحاء والمنار" وتفتيشهـا والاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف ريال منها، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي.

وأضاف: اتضح كذلك أنه متهم بقضيتي "نصب واحتيال"، وقد اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.