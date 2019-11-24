شاهد احتفالية الهلال بالآسيوية.. "السابعة" بتوقيت الزعيم

سيطرت الأجواء الاحتفالية على ملعب "سايتاما" في اليابان، بعد انتهاء المباراة وإعلان الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا.


ودوَّن الهلال البطولة الآسيوية السابعة في تاريخه والأولى على مستوى دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة.

احتفالات الزعيم لم تقتصر على أرضية الملعب، بل امتدت لغرف الملابس.


"الزعيم" حقق إنجازًا تاريخيًّا يُسجَّل للوطن قبل أن يسجل باسمه، وأعاد الكرة السعودية لمكانتها الطبيعية.

الهلال الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 06:46 PM

شاهد احتفالية الهلال بالآسيوية.. "السابعة" بتوقيت الزعيم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سيطرت الأجواء الاحتفالية على ملعب "سايتاما" في اليابان، بعد انتهاء المباراة وإعلان الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا.


ودوَّن الهلال البطولة الآسيوية السابعة في تاريخه والأولى على مستوى دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة.

احتفالات الزعيم لم تقتصر على أرضية الملعب، بل امتدت لغرف الملابس.


"الزعيم" حقق إنجازًا تاريخيًّا يُسجَّل للوطن قبل أن يسجل باسمه، وأعاد الكرة السعودية لمكانتها الطبيعية.

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الهلال الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

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