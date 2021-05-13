"الجبير" يبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع وزير الخارجية الإيرلندي

استعرض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.



وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة حيالها.