بإشراف "المطوع".. حجاج "حركية" يصلون للمشاعر المقدسة

قادمين من مختلف المناطق وعددهم بلغ ٢٠٠ حاج وحاجة

بدأت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركيّة” منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الخميس بالانتهاء من إجراءات سفر حجاج الجمعية من ذوي الإعاقة الحركية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع الذي باشر وأشرف بنفسه على وصول الحجاج إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإنهاء إجراءات سفرهم وودعهم داعيًا الله لهم قبول حجهم وصالح أعمالهم.

وحث "المطوع" العاملين والمشرفين مع الحجاج ببذل مزيد من الجهد في سبيل راحتهم. كما رفع المطوع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله للتسهيلات والجهود التي تبذل من جميع أجهزة الدولة لراحة وأمن حجاج بيت الله الحرام عمومًا وحجاج ذوي الإعاقة الحركية خصوصًا وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الحج والعمرة وحملة الراجحي الخيرية.

حيث وصل الحجاج لمكة المكرمة اليوم قادمين من مطار الملك خالد بالرياض ومن جميع مناطق المملكة.

حيث كان في استقبالهم مدير عام “حركية” محمد بن سعد الحمالي الذي أوضح أن الجمعية سخرت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية ومن ضمنها حافلات النقل المخصصة لنقل ذوي الإعاقة من المطار والمشاعر بسائقين مدربين لخدمتهم في هذه الأيام المباركة للتسهيل عليهم، مبينًا أنه وبحمد الله تسير الحملة وفق ما هو مخطط لها مسبقًا بتوفيق الله أولاً ثم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدعم أهل الخير الذين بذلوا من أموالهم لتبلغ هذه الفئة الغالية أمنيتهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

يُشار إلى أن حجاج هذه السنة بلغوا ٢٠٠ حاج من مختلف الإعاقات الحركية وبذلك تكون الجمعية قد أسهمت بتحجيج ما يزيد على (١٣٠٠) حاج بدعم من أهل الخير والعطاء.