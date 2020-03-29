"كورونا" يضطر "المركزي المصري" إلى تحديد عمليات السحب والإيداع النقدي

دعا إلى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية

قرر البنك المركزي المصري اليوم (الأحد)، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وبين المركزي المصري في بيان نقلته "رويترز"، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارًا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

ودعا البنك المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن كافة البنوك ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدمت وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.