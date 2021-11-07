مدير صحة الطائف يكافئ 65 ممرضًا وممرضة على تميزهم في أداء أعمالهم

بطاقات شكر شملت العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية

فاجأ مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، خلال إجازة نهاية الأسبوع، 65 ممرضًا وممرضة ببطاقات شكر ودورات تدريبية أُرسلت لهم على إيميلاتهم الشخصية؛ نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وشملت البطاقات جميع التمريض السعودي وغير السعودي العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية.

وقدّم مدير إدارة التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي -نيابة عن الممرضين والممرضات- شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذا التكريم والتحفيز، الذي سيكون دافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهد والتميز في العمل.