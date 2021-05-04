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خلال لقاء جمع بين "القصبي" "والأمير" في مكة المكرمة اليوم

بحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين السعودية والسودان

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التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول الأمير.

وشهد اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية.

وكان حمزة بلول قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.