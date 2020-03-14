"الفرج": تجنبوا المطاعم والمولات والمجمعات التجارية والأماكن العامة

عقيل: هلع المجتمع السعودي من ‫كورونا غير مبرر والحرص والوعي مهم

نصحت مديرة مركز ‫كورونا في ‫الرياض الدكتورة سارة الفرج العوائل والأطفال بعدم ارتياد المطاعم والمولات والأماكن العامة هذه الأيام.. مؤكدة بأن التهوية الجيدة للأماكن واحدة من عناصر التقليل من أخطار كورونا.

جاء ذلك في حوارها مع برنامج " ياهلا" على روتانا خليجية والتي شددت من خلاله على أننا " في حرب مع الكورونا، داعية في هذا الصدد إلى تجنب التواجد في المطاعم والكوفيهات والمجمعات التجارية "..

وأضافت الدكتورة الفرج أن أي شيء يلمسه مصاب الكورونا يمكن أن يكون سبباً في نقل العدوى لك، وبالتالي يمكن أن ينتقل لك من الأكياس والأسطح الملوثة بالرذاذ والتي قد تتعرض لها الأطعمة في المطاعم".

وأشارت الفرج إلى أن أي مكان لا تستطيع أن تحافظ فيه على مسافة متر إلى متر ونصف عن الأشخاص من حولك يعتبر أحد التجمعات المحتملة لنقل عدوى.

‏من جهته أوضح أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام هلال عقيل بأنه لا يوجد شيء اسمه (رفع المناعة)، ولا توجد أدوية أو وصفات أو أطعمة ترفع مناعتك، لكن طعامك الصحي المتوازن يساعد جهازك على أداء وظيفته بشكل طبيعي."

وأشار إلى أن معقمات اليدين لا تصلح على تعقيم الأسطح من رذاذ ‫كورونا الذي يظل على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام كاملة، وهناك مواد مخصصة لتعقيمها مثل الكلورين والفينول والكحول لافتاً إلى أنه لم تسجل إلى الآن أي حالة تم انتقال عدوى كورونا فيها عن طريق الأكل، لا في السعودية ولا في أي دولة من دول العالم.."

ورأى أستاذ المناعة والعدوى أن هلع المجتمع السعودي من كورونا غير مبرر، لكن الحرص والوعي مهم. موضحاً بأن كورونا فيروس وليس بكتيريا، والبكتيريا هي أقوى أنواع الكائنات الدقيقة مقاومة وتحتاج إلى طريقة أقوى في الغسل والتعقيم."