السعودية تعرب عن تهنئتها بنجاح جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

جدَّدت وقوفها ودعمها لجهودها الرامية لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية

تعرب المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وتثمِّن السعودية على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة، وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وتجدِّد السعودية وقوفها ودعمها المستمر لمصر، وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية، وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.