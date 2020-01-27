آخر أيام العرض الأقوى.. 3+1 مجاناً من إطارات "تويو ونيكسن"

ينتهي في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م

أطلقت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام؛ إطار مجاناً عند شراء ثلاثة إطارات.

ويشمل العرض: تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النيتروجين، وخدمة عضوية المساعدة على الطريق عند تعطل السيارة، لا قدر الله.. مجاناً.

يُذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن، لديها 13 فرعاً لخدمة الإطارات على مستوى المملكة في جدة، الرياض، الدمام، القصيم، الخرج، تبوك، وحائل.

وينتهي العرض في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م.