عدادات المياه والكهرباء تحت رقابة "المواصفات" مطلع 2020.. "العسكر" يكشف

تحدّث عن مبادرات عدة وإصدار لائحة السيارت الكهربائية وجودة "الإحرام" والمنتدى

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة المهندس سعود العسكر، أن عدادات المياه والكهرباء سوف تخضع لرقابة الهيئة ابتداء من بداية عام 2020، كما أفصح عن مبادرة لائحة تصنيف الورش بحسب عدد النجوم؛ لرفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

وأضاف "العسكر" في لقاء تلفزيوني: "لدى الهيئة مباردة رفع مستوى الخدمات لضيوف الرحمن، ونركز فيها على رقابة جودة القماش المصنوع منه (الإحرام)؛ منعًا للغش فيه، وعلاقتنا بالمستهلك قوية ومباشرة؛ فعملية إعداد مواصفات المستهلك هو جزء فيها".

وتابع عبر برنامج #ياهلا_2030: "أصدرنا لائحة للسيارات الكهربائية، جاهزون للتأكد من مطابقتها للمواصفات حال توافر البنية التحتية".

وعن سابر قال العسكر: دور منصة #سابر الإلكترونية هو تتبع المنتجات وتسجيل الشهادات، وجميع المعلومات عن المنتج والمنصة تساعد بشكل كبير في كشف المنتجات المقلدة وتقليل نِسَب الغش التجاري.

وحول المنتدى السعودي لسلامة المنتجات قال: "جميع الخبراء الذين شاركوا في المتندى أكدوا أن منهجيتنا تؤدى بشكل متكامل وفريد عالميًّا".

وقال: "مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، دوره تحديدُ المنتجات غير الآمنة؛ حتى قبل أن تدخل المملكة، وتحذير المستهلك منها ومؤشر المطابقة هو الدور الرقابي من خلال شراء المنتجات مثل المستهلك العادي، ونقوم بتقييمها. ومؤشر المطابقة في 2016 كان 58.7%، ونهدف لأن يصل إلى 80% مع نهاية 2020".

وكشف أن لدى الهيئة مبادرتين، هما (إطلاق سلامة المنتجات)، و(المعايرة القانونية)؛ بهدف تيسير أعمال التجارة، وتحقيق العدالة في المملكة؛ موضحًا أن مهمة الهيئة الأساسية هي إعداد المواصفات القياسية الوطنية، وتحقيق الموازنة بين حماية المستهلك وتيسير التبادل التجاري في المملكة.