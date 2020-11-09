"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في "رضوانية بغداد"

المنظمة تؤكد تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.