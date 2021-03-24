هدف لاعب النصر بيتروس.. الأجمل في الجولة 24 من دوري المحترفين

حاز هدف لاعب النصر البرازيلي بتروس ماتيوس، في مرمى الباطن، على جائزة أجمل أهداف الجولة 24، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وفقاً لاختيار الجماهير، حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وكان الفريق الفني في الرابطة، اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة، وترك الأصوات الجماهير حسم سباق التنافس بين الأهداف الثلاثة.

وقد نافس هدف بيتروس كلاً من هدف محمد مجرشي لاعب الفتح في مرمى الأهلي، وهدف المحترف الجزائري فاروق الشافعي لاعب نادي ضمك في مرمى أبها، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف "بيتروس"، عندما قرر تسديد كرة مباشرة من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء أطلقها بشكل مثالي للغاية، ارتفعت فوق حائط الصد، لتهز سقف الشباك.

وحصل هدف بيتروس، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 11،323صوتاً، حيث حصل على نسبة 45،5٪ من الأصوات، بينما حل هدف فاروق الشافعي في المرتبة الثانية بنسبة 28،5٪ من الأصوات، وجاء هدف محمد مجرشي في المرتبة الثالثة برصيد 26% من الأصوات.