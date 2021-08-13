ليفربول يعلن تمديد عقد مدافعه الهولندي "فان دايك" حتى 2025

أعلن ليفربول الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى 2025.

ونشر ليفربول تغريدة في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "وقّع فيرجيل فان دايك اليوم على عقد طويل الأمد مع الريدز"، ليستمر اللاعب الذي انضم إلى ليفربول في 2018 إلى ما بعد كأس أمم أوروبا المقبلة.



وغاب "فان دايك" عن ليفربول معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة؛ الأمر الذي أدى لابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز المتوّج به مانشستر سيتي.

في المقابل علّق "فان دايك" لموقع ليفربول الرسمي على تمديد عقده قائلاً: "مذهل، إنّه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور به كثيراً، وزوجتي وأولادي فخورون به كثيراً".

وتابع: "كل العمل المضني الذي بذلناه حتى الآن مستمر، وأنا أتطلع إلى ما سيقدمه المستقبل لي مع ليفربول"، مضيفاً: "أنا مسرور وسعيد جدًّا وفخور".

وبات فان دايك رابع لاعب يمدد عقده مع ليفربول في الأسابيع القليلة الماضية بعد المدافع ترنت ألكسندر-آرنولد، والثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون بيكر.