"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 يونيو 2020، تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 145991 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2253 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 93915 حالة كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1139حالة .

وكشف تقرير الوزارة ان إجمالي الحالات النشطة 50937 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1877 حالة .

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 03:33 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 يونيو 2020، تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 145991 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2253 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 93915 حالة كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1139حالة .

وكشف تقرير الوزارة ان إجمالي الحالات النشطة 50937 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1877 حالة .

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