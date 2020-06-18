"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 يونيو 2020، تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 145991 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 2253 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 93915 حالة كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1139حالة .
وكشف تقرير الوزارة ان إجمالي الحالات النشطة 50937 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1877 حالة .
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 يونيو 2020، تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 145991 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 2253 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 93915 حالة كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1139حالة .
وكشف تقرير الوزارة ان إجمالي الحالات النشطة 50937 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1877 حالة .