أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس"

الهيئة أكّدت أنها تتابع الواقعتين مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".

وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.