إصابة الشاعر "عبدالله بن عون" ووالدته وأفراد من أسرته بـ"كورونا"

نجله مطمئنًا: صحة والدي جيدة وفي تحسن مستمر وما زال يتلقى العلاج

كشف الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون، عن إصابة والده الشاعر المعروف عبدالله بن عون، بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إصابة والدته وعدد من أفراد أسرتهم.

وكشف الشاعر مشعل بن عون عبر تغريدة من حسابه الشخصي في «تويتر»، أن صحة والده جيدة وفي تحسن مستمر، وما زال يتلقى العلاج وسط دعوات مرتادي مواقع التواصل للشاعر ابن عون وأسرته بالشفاء العاجل.

وقال: "اللهم إن فيروس كورونا قد أصابنا بإذنك، فارفعه بلطفك ورحمتك.. اللهم اشف والدي ووالدتي وإخوتي وأطفالنا، واحفظهم بحفظك وجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين".