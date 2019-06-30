"الصحة" تشرف على دورة تأهيل مدربات كمال الأجسام

الأولى المعتمدة في مجال التغذية والرياضة

أقيمت أول دورة معتمدة في مجال التغذية والرياضة، تحت إشراف إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة، بعنوان ''تأهيل مدربات كمال الأجسام والتغذية النوعية والمكملات الغذائية''، للمحاضر أخصائي التغذية الكابتن عادل الذبياني.



واشتملت الدورة على عدة محاور فيما يخص كمال الأجسام عند النساء، والتغذية النوعية المناسبة لهن، والمكملات الغذائية الأساسية للمرأة.



وأثبت المحاضر أن هناك أنواعًا للجسم وطرقًا مختلفة للتعامل معه؛ حيث بنية العظام ومدى قابلية الجسم لتكوين العضلات واكتساب الدهون وأماكن تجمع الدهون بالجسم، وأبعاد الجسم؛ الأمر الذي يتطلب وضع خطة تدريبية مناسبة.



كما أوضح آلية تقسيم المايكروز حسب احتياج الجسم الضروري، والنشاط اليومي، على ثلاثة مستويات: "عال، ومتوسط، ومنخفض الشدة".



وشهدت الدورة بشكل كبير تفاعل واستيعاب المتدربات؛ مما أدى إلى قرار إدارة البرامج الصحية بالاستمرارية لدعم هذا المجال وتطور ذلك مع المحاضر.