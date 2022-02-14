بالصور .. "خدمية المسجد الحرام" تكثف جهودها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار

تشمل الإشراف على الساحات والأبواب والتطهير والتنقل بجانب خدمة السقيا

تقوم الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام بأعمال وجهود عظيمة لخدمة رواد المسجد الحرام، وتعمل الإدارة من خلال الإدارات التابعة لها على تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار لتسهيل أداء عباداتهم بيسر وسهولة.

وتفصيلاً، أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي أن الإدارة تقوم بتطبيق السياسات والخطط الإستراتيجية في مجال الأعمال الخاصة بالإدارات المرتبطة بالإدارة العامة ومناقشة الخطط التشغيلية وإعداد الخطة الموحدة وتقويمها، وتعمل على استكمال ورفع مستوى استخدام وسائل التقنية وإبراز الجهود والإنجازات بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

وقال "الندوي": إن الإدارة تقوم بشكل يومي بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية وأن أعمال الإدارات التابعة للإدارة العامة الإشراف على الساحات، وتطهير المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب إضافة إلى خدمة السقيا بالمسجد الحرام.

ولفت "الندوي" إلى أنه يبدأ في صباح كل يوم غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، ويتم فرش أكثر من ١٣ ألف سجاد في كامل المسجد الحرام كما يتم توزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة, ويتم تطهير أكثر من (٣٠٠٠) دورة مياه.

وأضاف: تكثف الإدارة العامة جهودها اليومية لخدمات السقيا للزوار والمصلين حيث يتم توزيع أكثر من (٥) آلاف عبوة ماء زمزم يومياً يتم توفيرها على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الحقائب وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من (٣٠٠٠) حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام ليصل العدد الإجمالي للترات ماء زمزم أكثر من (١٩٠,٠٠٠) لتر ماء .

وتابع: تعكف الإدارة العامة عبر إدارة خدمات التنقل على توفير عربات كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام، كذلك الإشراف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات.

وأكمل: تعمل الإدارة على تأمين مراقبين على الأبواب البالغ عددها (٥١) باباً حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب، ومنها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه؛ ما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفاً تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان.



وبين "الندوي" أن إدارة الساحات تقوم بتوجيه المصلين على المسارات الخاصة بالمصلين والإشراف على توجيه المعتمرين على المسارات الخاصة، وتفعيل دور اللجنة بمتابعة مداخل ومخارج الساحات.

واختتم حديثه بالقول إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

