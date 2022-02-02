"الهلال " يواصل تحضيراته لـ "كأس العالم".. و"الشهري" يشارك في التدريبات الجماعية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تركزت الحصة التدريبية على النواحي الفنية.

بدأ المران بتدريبات الجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، فرض خلالها الجهاز الفني تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، وشارك اللاعب "صالح الشهري" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، واختتم المدير الفني "جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب .

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلـس إدارة النادي "فهد بن نافل"، فيما تواجد اللاعب "عبد الإله المالكي" في "عيادة مستشفى المملكة" بمقر النادي بعدما أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اليوم تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت الأخضر بنظيره الياباني أمس الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2/0.