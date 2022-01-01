رغم مخاوف "أوميكرون".. مشاهد مبهرة تحتفي بـ2022 تضيء عواصمَ ومدنًا

من نيوزيلندا وأستراليا إلى اليابان ودبي.. "ألعاب نارية واحتفالات عرض مستمر"

احتفلت دول عدة في العالم بدخول العام الجديد 2022، وقد تزينت أجواؤها بالألعاب النارية، وسط تحذيرات من استمرار تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



ومن نيوزيلندا إلى أستراليا، ومن اليابان إلى دبي، أضاءت عروض للألعاب النارية سماء العديد من العواصم والمدن، عند لحظة بداية العام الجديد.



وكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد، الجمعة؛ حيث شهدت بعض الاحتفالات المحدودة، بينما كانت جزيرة بيكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم التي ستودع عام 2021.



ويأتي رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور أوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادي الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة.



ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد.