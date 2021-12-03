في نيويورك.. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره المصري

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة السفير أسامة محمود عبدالخالق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني؛ والمسؤولة الإعلامية في الوفد طفول العقبي.