أول بيان لقيادة الجيش اللبناني بعد الانفجار الرهيب وإعلان الطوارئ

دعت إلى إخلاء المنطقة التي وقع بها الانفجار أمام عمليات الإنقاذ

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى إخلاء المنطقة التي وقع بها انفجار مرفأ بيروت، أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عنه.

جاء ذلك في أول بيان للجيش بعد إعلان الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة اللبنانية.

وطلبت قيادة الجيش من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان، طبقاً لموقع "روسيا اليوم".

وحذرت قيادة الجيش اللبناني جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد "درون" في منطقة بيروت بكاملها؛ لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.

وأعربت في بيانها عن تعازيها لذوي شهداء الانفجار الكارثي متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قرر مجلس الوزراء اللبناني فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

يأتي ذلك غُداة انفجار ضخم بمرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة، مساء أمس الثلاثاء، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث بلغ حتى الآن 113، مع إصابة أكثر من 4 آلاف جريح.