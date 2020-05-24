وجبات إفطار بمواقعهم.. أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن جهودهم

تهنئة شملت الأطقم الطبية ورجال الأمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات

قدّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالميدان كافة، الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وقدّم الأمير وجبات إفطار لجميع العاملين من أطقم طبية ورجال أمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات من الأمانة والبلديات والمتطوعين في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة في مواقع عملهم؛ مساهمة منه ومشاركة لهم في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو مختلف القطاعات في الميدان التي جعلت منهم أبطالًا للتصدي للجائحة وحماية المواطنين والمقيمين وتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة؛ في خطوة غير مسبوقة بالعالم أكمله للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ودعا الأمير، الله العلي القدير، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع هذا الوباء، ويكلل جهود حكومتنا الرشيدة لمكافحته بإذن الله، معربًا عن شكره للمواطنين والمقيمين لتقيدهم بما اتخذته الدولة من إجراءات واحترازات لمواجهة فيروس "كورونا".