"الشؤون الإسلامية" توجّه خطباء الجمعة بالحديث عن "إيواء وتشغيل المتسللين"

تضمّن التوجيه بيان خطر هذه المخالفة للجمهور وخطر استغلال العواطف حولها

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء صلاة الجمعة في المملكة، بتضمين إحدى خطبهم لتحذير المصلين من خطر إيواء وتشغيل المتسللين، وما يترتب على ذلك من مخالفات.

وتضمن التوجيه ضرورة التحذير من استغلال عواطف الجمهور والتورط في هذه المخالفة، على أن يكون ذلك التنبيه في إحدى الخطب دون تحديد أسبوع معين لها.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 03:28 PM

تضمّن التوجيه بيان خطر هذه المخالفة للجمهور وخطر استغلال العواطف حولها

"الشؤون الإسلامية" توجّه خطباء الجمعة بالحديث عن "إيواء وتشغيل المتسللين"

فهد الغبيوي

الرياض

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وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء صلاة الجمعة في المملكة، بتضمين إحدى خطبهم لتحذير المصلين من خطر إيواء وتشغيل المتسللين، وما يترتب على ذلك من مخالفات.

وتضمن التوجيه ضرورة التحذير من استغلال عواطف الجمهور والتورط في هذه المخالفة، على أن يكون ذلك التنبيه في إحدى الخطب دون تحديد أسبوع معين لها.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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