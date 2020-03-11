"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا

وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى

أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.

وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.

‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.