"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا

أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.
وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.
وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد المصافحة التجمعات
وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى
أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.
وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.
وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.