"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا

وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى

أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.

وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.

‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد المصافحة التجمعات

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:20 PM

وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى

"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا

محمد المواسي

جازان

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أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.

وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.

‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

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وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد المصافحة التجمعات

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