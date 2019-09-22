معنِّف طفلته يعتذر: المقطع قديم.. وتبت من فعلتي.. وكنت أمرُّ بحالة نفسية

أكد أن نشره تزامن مع غياب زوجته عن المنزل منذ أسبوعَيْن

بعد تداوُل مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة، ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.

وأكد في مقطع الفيديو أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل؛ إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.

وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمرُّ وقتها بحالة نفسية. مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر إلى الجميع عما اقترف من تعنيف لطفلته.

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22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 12:06 AM

أكد أن نشره تزامن مع غياب زوجته عن المنزل منذ أسبوعَيْن

معنِّف طفلته يعتذر: المقطع قديم.. وتبت من فعلتي.. وكنت أمرُّ بحالة نفسية

فلاح الجوفان

الرياض

73 47,468

بعد تداوُل مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة، ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.

وأكد في مقطع الفيديو أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل؛ إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.

وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمرُّ وقتها بحالة نفسية. مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر إلى الجميع عما اقترف من تعنيف لطفلته.

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