لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس

سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".

وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.