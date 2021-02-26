شاهد .. لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات المفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي

قوات التحالف تصدت لها ببسالة واحترافية عالية

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتنجح قوات التحالف في التصدي للممارسات الحوثية الإجرامية ببسالة واحترافية عالية في كل مرة تحاول فيها الميليشيات الدموية استهداف المدنيين.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 10:43 PM

قوات التحالف تصدت لها ببسالة واحترافية عالية

شاهد .. لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات المفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي

محمد المواسي

الرياض

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عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتنجح قوات التحالف في التصدي للممارسات الحوثية الإجرامية ببسالة واحترافية عالية في كل مرة تحاول فيها الميليشيات الدموية استهداف المدنيين.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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