"القحطاني" يجتمع مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف

ناقش اللقاء آلية التعاون بين المديرية والتجمع

اجتمع مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد جابر القحطاني، اليوم، الاثنين، في مكتبه، مع رئيس التجمع الصحي، الدكتور طلال المالكي.

جرى خلال الزيارة، شرح المهام الأساسية للتجمع، حيث تمت مناقشة آلية التعاون بين المديرية والتجمع مع الاتفاق على وسائل التواصل ما بينهما.

ومناقشة الدور الإشرافي للشؤون الصحية لمتابعة الخدمات الصحية، والأدوار التنفيذية المنوطة بالتجمع الصحي للمحافظة.

وقال مدير الشؤون الصحية بالطائف، إن التعاون بين الشؤون الصحية والتجمع، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بجودة عالية، وكفاءة تتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة.