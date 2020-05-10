غداً.. وزير الرياضة في بث مباشر بأول لقاء مطول بعد تعيينه‎

يتناول كل ما يخص الرياضة السعودية ويدير الحوار الإعلامي الحميدي

يطل غداً وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في بث مباشر في الحادية عشرة مساءً عبر حساب معهد إعداد القادة، الذي يواصل تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، في أول حوار له بعد تعيينه وزيراً للرياضة.

ويتناول الحوار كل ما يخص الرياضة السعودية، ويديره المذيع عبدالرحمن الحميدي؛ مذيع برنامج "الديوانية" الرياضي عبر القناة السعودية الأولى.

جدير بالذكر أن برنامج معهد إعداد القادة يستضيف في حوارات مباشرة شخصيات رياضية بارزة كان آخرهم نواف التمياط؛ وسعد الحارثي؛ وحمزة إدريس.