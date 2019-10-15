"الشورى" يُصوِّت على إنشاء إذاعة لبث القرآن فقط .. أيّدها ٧٧ وعارضها ٣٥

أصوات معارضة: توجد قناة ومحطة وإذا كان هناك قصور في الأداء فيمكن معالجته

صوَّت مجلس الشورى، اليوم، على توصية تطالب بإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوة القرآن الكريم، وهي التوصية التي قدّمتها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس، على التقرير السنوي لهيئة الاذاعة والتلفزيون، عن توصية إضافية تقدم بها العضو عبدالله السفياني؛ وصوَّت بالموافقة عليها ٧٧ عضواً وصوَّت ضدّها ٣٥.

وعلى الرغم من معارضة بعض المداخلات لهذه التوصية مثل التي قدّمها عضو المجلس عطا السبيتي؛ وركّزت على أنه توجد قناة ومحطة إذاعة مخصّصتان للقرآن الكريم، كما توجد أخرى للسنة النبوية، وإذا كان هناك قصورٌ في أداء هذه المحطات فيمكن معالجته عوضاً عن إنشاء محطة أو قناة يوجد مثيل لها، فإن ذلك لم يمنع من مرور التوصية.

ودعا المجلس إلى إنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.