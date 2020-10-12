الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

6

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 08:34 PM

الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,270

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020