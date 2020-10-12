الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.