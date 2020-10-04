الحج: التكامل التقني بين "اعتمرنا" و "توكلنا" يعزّز الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين

يمكّن ضيوف الرحمن من التخطيط المسبق لرحلة العمرة أو الزيارة واختيار التاريخ والوقت

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أبرز المميزات التي يتمتع بها تطبيق "اعتمرنا"، الذي طوّرته الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من طلب إصدار التصاريح وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، وضمان توفير أجواء آمنة وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

يأتي هذا التكامل التقني بين وزارة الحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بغرض التحقق من وجود حساب فعّال في تطبيق "توكلنا" لطالب التصريح والتأكد من خلوه من فيروس كورونا وحالته الصحية قبل منحه التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، حيث إنه وبعد إصدار التصاريح ترسل إلى تطبيق "توكلنا"، أما في حال تغيّر الحالة الصحية لمن سبق إصدار التصاريح لهم، فتلغى مباشرة من تطبيق "اعتمرنا" وإشعار صاحب التصريح بذلك.

وعن أهم المميزات التي يتمتع بها تطبيق "اعتمرنا"، أشارت الوزارة إلى أن التطبيق يمكّن ضيوف الرحمن من التخطيط المسبق لرحلة العمرة أو الزيارة واختيار التاريخ والوقت المتاح وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة للحرمين الشريفين، كما يتيح لطالب التصريح تحديد نقطة التجمع الأقرب له من خلال خاصية الخرائط الرقمية، وحجز باقة من الخدمات المتنوعة في (السكن، والإعاشة، والمزارات... إلخ) من خلال منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة من المحرك السعودي للحجز المركزي.

وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 454,773 مواطناً ومقيماً، كما بلغ عدد التصاريح الصادرة حتى نهاية يوم السبت الموافق 16 صفر إلى 171,437 تصريحاً.