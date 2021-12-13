عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

أدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته

اقتحم عشرات من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم, باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس, أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى, ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.