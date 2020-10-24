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غرّد على تويتر: "أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر"

الرئيس الجزائري يُطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون شعبه على وضعه الصحي قائلاً إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بُعد.

وغرد الرئيس تبون على "تويتر" قائلاً: "امتثالاً لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني بأنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي عن بُعد حتى نهاية الحجر".