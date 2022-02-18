اختتام تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك "JADEX"

لتبادل الخبرات وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي

اختتمت الثلاثاء الماضي فعاليات تمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك (JADEX)، بمركز العمليات الجوي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الأمريكية، واستمر التمرين ثلاثة أيام.

وجاء التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتطبيق الإجراءات العملياتية بشكل احترافي يعكس الجودة والإتقان.