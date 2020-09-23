"الجندل" يهنئ قادة المملكة والشعب باليوم الوطني التسعين

رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التسعين.