الرئيس التونسي ينشر الجيش لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات "كورونا"

إصابة 89 شخصاً ووفاة 3

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين)، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ"رويترز".


وكانت تونس قد فرضت حظر تجول ليلاً الأسبوع الماضي وإغلاقاً عاماً منذ أمس يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش التونسي فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 07:42 PM

إصابة 89 شخصاً ووفاة 3

الرئيس التونسي ينشر الجيش لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين)، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ"رويترز".


وكانت تونس قد فرضت حظر تجول ليلاً الأسبوع الماضي وإغلاقاً عاماً منذ أمس يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

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تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش التونسي فيروس كورونا الجديد

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