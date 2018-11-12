في اجتماع مجالس مكة: مطالب باستبعاد المعلمين والعمل مجاناً

"الروقي": للحفاظ على عملهم ورسالتهم التعليمية ولكي لا ينشغلوا عنها

طالب نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، بأن يكون عمل المترشح في الدورات القادمة للمجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية، مجانياً وتطوعياً، ودون مزايا مالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضمّ ممثلي أربعة مجالس بلدية، اليوم، مع المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ وهي مجلس بلدي جازان، وأبو عريش، والقطيف، والجلاجل، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، كمبادرة هدفت إلى دعم المجالس فيما تقدمه من خدمات مساندة للأمانات والبلديات.

وقال "الروقي" لـ"سبق": شملت أبرز المطالبات تمديد فترة دورة المجلس البلدي الحالية الثالثة إلى ست سنوات بدلاً عن أربع سنوات؛ بسبب تأخر اللائحة المالية للعامين، إلى جانب توصية الأخذ برأي المجالس البلدية في اختيار رؤساء البلديات الفرعيات؛ وذلك لرفع سقف الرقابة لدى المجالس.

وطالب "الروقي" باستبعاد المعلمين من خوض الانتخابات البلدية؛ للحفاظ على عملهم ورسالتهم التعليمية، ولكي لا ينشغلوا عنها.

وتطرق ممثلو المجالس، خلال اجتماعهم، لبحث العديد من التوصيات، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة.