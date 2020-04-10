‏"الجاسر ": المملكة من أوائل الدول استثمارًا للدور التطوعي للشباب

راهن على قوة هذه الشريحة المجتمعية في مجال التصدي للأزمات

أكد أستاذ ‏الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود آمين عام المركز الوطني لأبحاث الشباب آمين لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية، ‏الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر، ‏أن الشباب هم الركيزة ‏الأساسية في الأعمال الإنسانية ‏نتحدث في البداية عن الحج والعمرة، موضحًا أن دورهم في خدمة ضيوف الرحمن ‏كذلك في الإغاثة والأعمال الإنسانية ‏وفي الجامعات السعودية ‏والمبتعثين.

‏وقال "الجاسر": المملكة العربية السعودية في هذا الوقت تحتاج إلى عدد كبير من المتطوعين في هذه الجائحة ‏التي أصابت العالم وتفشي فايرس كورونا المستجد والمساهمة مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة والتعاون معهم في هذه الظروف.

‏وأضاف: نحن في المركز الوطني لأبحاث الشباب نسعى إلى دراسة كافة الأمور المتعلقة بالشباب ومنها التطوع، إذ ‏كان من أهم الأمور التي يهتم بها المركز.

‏واستعرض دور لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية من خلال الملتقى الثالث للجان ‏الشبابية الذي أقيم مؤخرًا في الرياض ‏والتحدث في الملتقى عن التطوع ضمن محاور الملتقى.

‏وثمّن "الجاسر" جهود وزارة الصحة في إطلاق منصة التطوع ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏ووزارة الصحة كذلك، داعيًا الشباب إلى المشاركة مع الجهات خلال التعامل مع هذه الأزمة.