‏"الجاسر ": المملكة من أوائل الدول استثمارًا للدور التطوعي للشباب

أكد أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود آمين عام المركز الوطني لأبحاث الشباب آمين لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر، أن الشباب هم الركيزة الأساسية في الأعمال الإنسانية نتحدث في البداية عن الحج والعمرة، موضحًا أن دورهم في خدمة ضيوف الرحمن كذلك في الإغاثة والأعمال الإنسانية وفي الجامعات السعودية والمبتعثين.
وقال "الجاسر": المملكة العربية السعودية في هذا الوقت تحتاج إلى عدد كبير من المتطوعين في هذه الجائحة التي أصابت العالم وتفشي فايرس كورونا المستجد والمساهمة مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة والتعاون معهم في هذه الظروف.
وأضاف: نحن في المركز الوطني لأبحاث الشباب نسعى إلى دراسة كافة الأمور المتعلقة بالشباب ومنها التطوع، إذ كان من أهم الأمور التي يهتم بها المركز.
واستعرض دور لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية من خلال الملتقى الثالث للجان الشبابية الذي أقيم مؤخرًا في الرياض والتحدث في الملتقى عن التطوع ضمن محاور الملتقى.
وثمّن "الجاسر" جهود وزارة الصحة في إطلاق منصة التطوع ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كذلك، داعيًا الشباب إلى المشاركة مع الجهات خلال التعامل مع هذه الأزمة.جامعة الملك سعود
راهن على قوة هذه الشريحة المجتمعية في مجال التصدي للأزمات
أكد أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود آمين عام المركز الوطني لأبحاث الشباب آمين لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر، أن الشباب هم الركيزة الأساسية في الأعمال الإنسانية نتحدث في البداية عن الحج والعمرة، موضحًا أن دورهم في خدمة ضيوف الرحمن كذلك في الإغاثة والأعمال الإنسانية وفي الجامعات السعودية والمبتعثين.
وقال "الجاسر": المملكة العربية السعودية في هذا الوقت تحتاج إلى عدد كبير من المتطوعين في هذه الجائحة التي أصابت العالم وتفشي فايرس كورونا المستجد والمساهمة مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة والتعاون معهم في هذه الظروف.
وأضاف: نحن في المركز الوطني لأبحاث الشباب نسعى إلى دراسة كافة الأمور المتعلقة بالشباب ومنها التطوع، إذ كان من أهم الأمور التي يهتم بها المركز.
واستعرض دور لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية من خلال الملتقى الثالث للجان الشبابية الذي أقيم مؤخرًا في الرياض والتحدث في الملتقى عن التطوع ضمن محاور الملتقى.
وثمّن "الجاسر" جهود وزارة الصحة في إطلاق منصة التطوع ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كذلك، داعيًا الشباب إلى المشاركة مع الجهات خلال التعامل مع هذه الأزمة.