"التجارة" تطلق حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبيها

مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية

أطلقت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبيها في مقرها الرئيس بالرياض.

وأتاحت "التجارة" لمنسوبيها التسجيل للاستفادة من حملة التطعيم بمقر الوزارة حسب الأولوية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتأتي هذه الحملة ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.