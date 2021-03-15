أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي"

وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.

وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ⁧خالد الفيصل

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15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 03:11 PM

وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي

أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي"

متعب البقمي

جدة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.

وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.

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أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ⁧خالد الفيصل

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