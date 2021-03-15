أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي"

وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.

وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.