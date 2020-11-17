بعد تعهدها بالالتزام بالاتفاقات.. السلطة الفلسطينية تستأنف الاتصالات مع إسرائيل

ظلت معلقة 6 أشهر اعتراضاً على خطة ضم أجزاء من الضفة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء): "وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا؛ وعليه نعلن استئناف الاتصالات".

وذكر "اشتية" أن السلطة الوطنية ستستأنف التنسيق مع إسرائيل بعدما جرى تعليقه في مايو الماضي؛ بسبب خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل.